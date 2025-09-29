El Financial Times criticó el salvataje de Trump a Milei

El Financial Times publicó un análisis en el que advierte que la asistencia económica de Estados Unidos a la Argentina podrá consolidarse si cuenta con el respaldo del Fondo Monetario Internacional (FMI). Bajo el título “El salvavidas de EE.UU. para Argentina depende del respaldo del FMI, según analistas”, el artículo sostiene que, sin la participación activa del organismo, la propuesta norteamericana podría transformarse en un gesto político sin anclaje financiero sólido.

El plan impulsado por Washington incluye líneas de swap de divisas, compras de deuda y bonos argentinos y un crédito de emergencia destinado a reforzar las reservas del Banco Central. Sin embargo, especialistas consultados remarcan que Estados Unidos no tiene un camino claro para recuperar esos fondos. Brad Setser, investigador del Council on Foreign Relations, señaló al medio británico que “no hay una vía clara de repago para EE.UU. que no implique más dinero del FMI”, por lo que advirtió que la intervención del Fondo resulta indispensable para garantizar sustentabilidad.

El contexto argentino agrega incertidumbre: con una deuda externa que supera los 95.000 millones de dólares y reservas netas limitadas, el país enfrenta vencimientos elevados en el corto plazo. Además, el actual programa con el FMI ya desembolsó cerca de 57.000 millones, lo que reduce el margen para nuevas transferencias.

Para los analistas, el respaldo de Washington puede ofrecer un alivio momentáneo a los mercados, pero no resuelve los desequilibrios estructurales de la economía local. La sostenibilidad de la deuda, la presión social por el ajuste y la fragilidad política condicionan la efectividad del rescate. En ese marco, el Financial Times concluye que el salvavidas estadounidense, más que una solución definitiva, representa una “compra de tiempo”.