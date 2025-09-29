El senador de la Unión Cívica Radical, Martín Lousteau, planteó que el salvataje del Tesoro de Estados Unidos a la Argentina no representa un alivio para la sociedad, y puso la mira sobre los escándalos de corrupción.

“Ojo porque hay un rescate a los financieros, pero no está habiendo un rescate a la gente. ¿Le bajaron los precios por esto? ¿Le subió su salario? ¿Le bajó el alquiler? ¿Le bajó la luz? ¿El gas?”, se preguntó el dirigente radical en diálogo con Radio Rivadavia.

En la misma línea, expresó: “Una de cada ocho familias que tiene deuda con los mercados pagos de este mundo, es decir, con el circuito informal no bancario, no la está pudiendo pagar. ¿Para esa gente hubo alivio? No. Los cheques rechazados están otra vez en récord, igual que la morosidad de los créditos a las familias que se multiplicó por dos veces y media”.

“El rescate del Tesoro, ¿los rescata esos? No, solamente los va a rescatar en la medida que el gobierno reacomode el plan económico que no está funcionando y dialogue mejor”, subrayó el legislador.

Además, el senado radical planteó que la única manera de resolver el déficit fiscal es “gastando mejor” y eliminando lo que calificó como “gastos malos”. “El Gobierno corta los gastos malos en la misma cuantía que un gasto bueno. Después vemos descontrol en el modo de gestión, que lo vemos cuando hay evidencia de sobreprecios o de coimas”, cuestionó.