La oposición busca sumar más derrotas del Gobierno

Nuevamente arranca una semana cuya agenda política estará marcada por la oposición en el Congreso. Se espera una nueva derrota del gobierno de Javier Milei.

La actividad se concentrará en la Cámara de Diputados en dos jornadas clave: el martes 30 de septiembre se tratará la ley que busca regular de DNU, mientras que el miércoles 1 de octubre será la primera reunión informativa del Presupuesto Nacional 2026.

Por un lado, la oposición buscará emitir dictamen favorable sobre el proyecto contra los DNU, ya aprobado en el Senado, para tratarlo en el recito la semana próxima. La actual legislación exige que ambas cámaras rechacen los DNU. Si se logra aprobar esta nueva iniciativa, con el rechazo de una cámara alcanzará para desactivarlo. Además, establece que durante el receso parlamentario ambas cámaras podrán tratar los decretos, cuestión que actualmente no es así. Asimismo, la iniciativa propone un plazo de 90 días corridos para su aprobación o se considerará derogado.

Otro tema de interés para los diputados será la apertura de la ronda de consultas sobre el Presupuesto 2026, que preside José Luis Espert, el miércoles a las 13, que contará con la participación del secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

Por otro lado, de acuerdo con fuentes parlamentarias, un sector conformado por Unión por la Patria, Democracia para Siempre y Encuentro Federal quieren avanzar con un emplazamiento para tratar los pedidos de interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con el fin de aprobar una moción de censura, algunos diputados radicales y provinciales se muestran reticentes a esa estrategia.

Al respecto, legisladores sostienen que dicho desplazamiento significaría perder al funcionario “más dialoguista” del Gobierno, aunque critican la medida del ejecutivo por no aplicar la ley de Emergencia en Discapacidad hasta que se determinen las partidas presupuestarias.

También, habrá un debate en torno a la asistencia financiera de Estados Unidos a Argentina, que podría implementarse mediante un swap entre bancos centrales. Mientras la oposición exige que el tema pase por el Congreso, el oficialismo sostiene que no es necesario.