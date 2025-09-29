Crece el rechazo al plan de Milei para eliminar la Zona Fría

Frente a las condiciones climáticas adversas que exigen un mayor consumo de gas durante gran parte del año, la senadora bonaerense, Gabriela Demaría, presentó un proyecto contra por la posible eliminación del régimen de Zona Fría para la provincia de Buenos Aires.

“Jubilados, personas con menores ingresos y beneficiarios de programas sociales, podrían enfrentar aumentos de tarifas que comprometen su subsistencia”, explicó la senadora de Unión por la Patria.

La iniciativa de la legisladora, surge como respuesta al artículo 72 del proyecto de Presupuesto 2026, que contempla la derogación de los artículos centrales de la Ley 27.637, sancionada en 2021, y que amplió los descuentos en las tarifas de gas a millones de usuarios.

Cabe señalar que el régimen de Zona Fría, vigente desde 2002 y ampliado en 2021, alcanza actualmente a 3,26 millones de usuarios de distintas regiones del país, de los cuales más de tres millones perderían los descuentos de entre el 30% y el 50% si prospera la propuesta de Milei. En Buenos Aires, son 77 los municipios comprendidos en la ampliación, entre ellos Azul, Olavarría, Bolívar, Saladillo, Tandil y el Partido de La Costa.

“Las condiciones de frío, humedad e intensos vientos hacen que muchas familias deban afrontar un gasto energético desproporcionado, que sin los descuentos se volvería impagable”, concluyó la senadora.