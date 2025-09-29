La Justicia exime a Cristina Kirchner en la causa Vialidad

La Sala II de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal eximió a Cristina Fernández de Kirchner del pago de 22.300 millones de pesos reclamados en una demanda civil vinculada a la causa Vialidad.

En fallo dividido, la mayoría entendió que no hay elementos suficientes para responsabilizarla económicamente y que, sin condena penal firme, no corresponde avanzar con una sanción de esa magnitud.

El kirchnerismo celebró la decisión y habló de lawfare, mientras desde la oposición cuestionaron el mensaje de impunidad. Juristas recordaron que las acciones patrimoniales contra exfuncionarios son excepcionales y difíciles de sostener sin sentencia penal.