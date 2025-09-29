La Fraternidad denuncia un plan oficial de desguace ferroviario

El sindicato ferroviario La Fraternidad difundió un comunicado titulado “Ramal que anda, ramal que cierra”, en el que denuncia un supuesto plan del Gobierno nacional para suprimir servicios de pasajeros, replicando los modelos de ajuste de los sesenta y noventa.

Según el gremio, la administración busca imponer negocios ajenos al transporte bajo el argumento de un “déficit” y en línea con exigencias del FMI. La Fraternidad recordó el Plan Larkin y la Reforma del Estado como antecedentes de reducción y privatización, y advirtió que ya se eliminaron servicios a Mendoza, San Luis y La Pampa.

En esa línea, el sector advirtió sobre el riesgo que enfrentan las rutas troncales y los trenes turísticos —como los de Rosario, Bahía Blanca o Retiro-Tucumán—, al señalar que, a diferencia de otras épocas, hoy no median excusas técnicas sino una política deliberada de ajuste.

El comunicado concluye señalando que el futuro del sistema ferroviario depende de decisiones políticas, que prioricen al usuario por encima de los intereses económicos.