Milei pierde confianza pese a la ayuda de Trump

Lo que parecía un repunte del Gobierno luego de la corrida cambiaria de la semana pasada (donde el dólar superó los $1.500), duró poco. Tras conocerse las negociaciones con Donald Trump, hacia el final de la semana los mercados volvieron a responder negativamente.

El panorama del fin de semana pasado era desolador: se esperaba un lunes negro en los mercados, aún peor de lo que había sido el viernes anterior. Ya se especulaba con alguna devaluación. Sin embargo, Javier Milei anunció una reunión bilateral con Trump y que estaban hablando con Estados Unidos para una línea de salvataje directo. En ese marco, llegó el posteo en X de Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense, el lunes a la mañana, quince minutos antes de la apertura de los mercados. Allí, confirmó las negociaciones.

A partir de ahí, el mercado se calmó: los bonos y las acciones argentinos rebotaron, el dólar se acomodó debajo de los $1.400 y el Riesgo País quedó por debajo de los 900 puntos luego de haber superado los 1500 en el peor momento de la semana anterior.

Luego, el martes vino la reunión con Trump, y el miércoles Bessent detalló las posibilidades de ayuda a Argentina en X. Sin embargo, ninguna de esas líneas de acción (compra de bonos y de deuda, crédito directo, swap de monedas y fomento de inversiones) se concretó aún. Eso lo observó el mercado, que el jueves y el viernes volvió a operar en rojo, y el Riesgo País superó los 1.000 puntos.

Milei le hace caso a Trump

En sintonía con los pedidos que le hizo llegar Trump a Milei, el Gobierno nacional dio marcha atrás el miércoles pasado con la quita de retenciones que había comenzado a regir 72 horas antes. Si bien explicaron que fue porque se alcanzó el cupo de liquidación de 7.000 millones de dólares, la maniobra generó sospechas porque ningún productor se vio beneficiado y la ganancia de retenciones cero solo fue aprovechada por un puñado de grandes cerealeras.

La medida justo llegó el día que Bessent afirmó en X que dialogan con el gobierno argentino para “poner fin a las exenciones fiscales para los productores de materias primas”.

Horas después, la exsubdirectora del FMI, Gita Gopinath, remarcó que también era necesaria la devaluación y el compromiso argentino de acumular reservas. Tras los 7.000 millones de dólares del campo, el Tesoro (argentino) compró cerca de 2.000 millones de dólares y se espera que adquiera la totalidad de la liquidación que estará disponible los próximos días.

No obstante, el Gobierno va por más y este viernes dispuso un nuevo cepo: los compradores de dólar oficial no podrán operar dólares financieros por un período de 90 días corridos a partir de esa operación, con el objetivo de tener un mayor control para acumular las reservas.

Por último, otro de los pedidos de la Casa Blanca fue mayor gobernabilidad, lo que implica mayor diálogo con los gobernadores y lograr consensos en el Congreso. Ante esto, Milei convocó para este lunes al Consejo de Mayo, donde se esperan que vayan algunos mandatarios provinciales y dirigentes empresariales y sindicales.