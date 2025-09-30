Cúneo: “Milei no tiene facultades mentales aptas para gobernar”

El dirigente peronista y candidato a diputado nacional por el partido Nuevo Buenos Aires Santiago Cúneo, lanzó fuertes definiciones en una entrevista exclusiva con diario Hoy. Su blanco principal fue el Gobierno nacional y, en particular, el presidente Javier Milei: “Antes del 7 de septiembre ya había señalado que Milei no tenía las facultades mentales necesarias para gobernar”, recordó. Tras el viaje del mandatario a Estados Unidos, redobló la crítica: “Se reunió con otro que padece el mismo problema; sólo faltaba un acompañante terapéutico para los dos”.

Cúneo advirtió que la continuidad del actual modelo sólo profundiza la crisis. “La Argentina está en terapia intensiva, coma cuatro y con pronóstico reservado. Y eso no lo evita gane quien gane”, sostuvo, afirmando que su ingreso al Congreso serviría para poner un freno: “Lo que nosotros sí podemos hacer es evitar que se continúe la profundización de una Argentina que puede desaparecer”.

En esa línea, el candidato aclaró que su postura no busca alentar desestabilizaciones, sino recurrir a los mecanismos institucionales. “La vía es el juicio político. Hay que conseguir los dos tercios en la Cámara de Diputados y la mayoría especial en el Senado, darles derecho a la defensa y condenarlos. Ese juicio político es el nunca más a los liberales en la Argentina”, afirmó. El dirigente peronista rechazó de plano cualquier salida como la de 2001: “De la Rúa no se fue en helicóptero pacíficamente, dejó 42 cadáveres en la Plaza de Mayo”.

Renovación frente al ajuste liberal

Si bien respaldó a Axel Kicillof en la Provincia, Cúneo insistió en que la disputa central está en el plano nacional. “El objetivo no es ganar, es gobernar”, afirmó, diferenciando al peronismo de lo que considera una lógica electoralista. “Quienes tengan más apuro por ganar que por hacer una revolución peronista no están con nosotros”.

En ese marco, el dirigente también se refirió al liderazgo de Cristina Kirchner: “La lista de octubre no es la de Axel, no es la de Massa, es la de Cristina”. Según su mirada, el ciclo de la líder del PJ está agotado y la conducción debe resolverse en internas claras. “Si Axel gana una interna, voy a trabajar para que sea presidente”.

“La única opción peronista es la nuestra”

En una mención a la tradición justicialista, Cúneo reivindicó sus referentes. “Somos Rucci, somos Eva y somos Perón. No tenemos nada que ver con los montoneros asesinos de Rucci, ni con delincuentes como Grabois”. En esa línea, el candidato a diputado descartó afinidad con sectores de izquierda: “La izquierda es el postre del liberalismo, una pequeña oligarquía trotskista que no representa a nadie”.

El dirigente reiteró que la Argentina necesita recuperar un rumbo patriótico. “Tenemos que ir patriotas al Congreso, a patear cul... y cabezas”, sintetizó, con su característico tono frontal que lo diferencia de las estrategias electorales tradicionales y conservadoras.

Con un discurso cargado de críticas al oficialismo nacional, Santiago Cúneo apunta a consolidarse como una voz opositora desde el peronismo ortodoxo y bajo la bandera de su partido, Nuevo Buenos Aires. “La única opción peronista es la nuestra”, concluyó el candidato.