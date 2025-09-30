Bianco sobre la boleta de papel: “No hay fraude y se gasta menos”

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, dio por finalizado el ciclo electoral 2025 en la provincia de Buenos Aires. Además, en conferencia de prensa junto al gobernador Axel Kicillof y el ministro de Seguridad, Javier Alonso, defendió el sistema tradicional de boleta de papel. En este sentido, donde subrayó que se trató de un proceso “totalmente transparente” y con “muy pocas denuncias”.

Bianco enfatizó que el escrutinio provisorio se realizó “en tiempo récord”, con el 83% de las mesas cargadas a las 21 horas del domingo electoral. También puso en relieve la eficiencia de la boleta tradicional de papel al señalar que el gasto total fue de 85 mil millones de pesos, muy por debajo de lo previsto a nivel nacional. “Quedó demostrado que con boleta de papel no hay fraude y además se gasta menos”, soslayó.

Por otra parte, el ministro repasó los datos oficiales: la participación alcanzó el 61% del padrón y Fuerza Patria se impuso con el 47,4% de los votos, contra el 33,8% de La Libertad Avanza, lo que marca una diferencia de 13,6 puntos.

Cabe recordar que el oficialismo ganó en 100 de los 135 municipios y en 92 distritos en la categoría concejales, con un fuerte desempeño en la Tercera Sección Electoral. “Fue la primera vez en 20 años que nuestra fuerza política gana una elección legislativa intermedia en Buenos Aires”, resaltó Bianco.