La industria metalúrgica sigue en caída libre

La Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra) difundió un informe que refleja una nueva contracción del sector. Según el relevamiento, la actividad metalúrgica registró en agosto de 2025 una caída interanual del 6,1% respecto al mismo mes del año pasado. Esta cifra profundiza la tendencia negativa que atraviesa a la industria desde comienzos del año.

El estudio destaca que la baja estuvo vinculada a la fuerte retracción de la demanda interna, en un contexto de recesión económica y caída del poder adquisitivo. Además, se señaló que varias ramas de la metalurgia se vieron particularmente afectadas por la disminución de pedidos provenientes de la construcción, la producción de maquinaria agrícola y la industria automotriz.

Desde Adimra advirtieron que la contracción no solo impacta en la producción, sino también en el empleo. Aunque el sector aún mantiene buena parte de sus plantillas, el informe alertó sobre un aumento en el número de suspensiones y reducciones de turnos en distintas plantas del país.

En cuanto al panorama regional, la mayor caída se verificó en las provincias del centro y norte del país, mientras que el conurbano bonaerense mostró una leve desaceleración en la caída, aunque sin señales de recuperación.

Los industriales remarcaron que, de no revertirse la tendencia en los próximos meses, la metalurgia podría cerrar 2025 con una de las peores performances de los últimos cinco años.