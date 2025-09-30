El Hospital Gutiérrez de La Plata inauguró nuevas salas pediátricas y materno-infantiles

El Gobierno bonaerense inauguró este lunes las nuevas salas de internación pediátrica y materno-infantil del Hospital Gutiérrez de La Plata, en el marco de una obra integral que demandó una inversión de $330 millones. La iniciativa busca modernizar la infraestructura hospitalaria y garantizar una atención de mayor calidad en la región.

Las renovaciones incluyeron dos salas de trabajo de parto, parto y recuperación (TPR), adaptadas a la Ley de Parto Respetado, con mobiliario específico y conexión a gases medicinales. También se sumaron tres salas pediátricas con ocho camas nuevas, baños adaptados y un núcleo de enfermería. En paralelo, se pusieron en valor los sanitarios públicos y de internación de la planta baja, con reparación integral de cañerías, cielorrasos, griferías e iluminación. Además, el área quirúrgica fue completamente renovada con pisos vinílicos y zócalo sanitario.

El acto de inauguración fue encabezado por el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, junto a autoridades provinciales, municipales y hospitalarias. También estuvo presente el candidato a diputado nacional, Juan Grabois.

Desde la cartera sanitaria destacaron que las mejoras apuntan a humanizar el proceso de parto y fortalecer la internación pediátrica. “Es un paso fundamental para garantizar una atención digna, integral y con perspectiva de derechos para madres, recién nacidos y niñeces”, remarcaron.