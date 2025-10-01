El Gobierno avanza con la privatización de Nucleoeléctrica Argentina

El Gobierno nacional oficializó, mediante el Decreto 695/2025, el inicio del proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA). La medida habilita la venta del 44 % de las acciones a inversores privados y un 5 % bajo un Programa de Propiedad Participada, mientras que el Estado y la CNEA conservarán el 51 %.

Cabe mencionar que en 2024, la compañía alcanzó un récord de 10,4 millones de MWh generados, con un factor de carga del 73,3 %. Aun así, el Ejecutivo insiste en que la apertura al capital privado es necesaria para sostener inversiones y reducir el déficit fiscal. Los proyectos mencionados incluyen la extensión de vida útil de Atucha I y el almacenamiento en seco de combustibles de Atucha II.

En este marco, la diputada bonaerense de Unión por la Patria, Soledad Alonso, advirtió que “ningún país soberano entrega así su sector nuclear” y pidió frenar y revertir las privatizaciones. Calificó la medida como una amenaza para un activo estratégico que genera superávit y mantiene miles de empleos, reforzando la preocupación sobre la soberanía energética.

En 2023, la empresa recibió 700 millones de pesos en transferencias estatales, un monto marginal frente a su valor estratégico. Analistas y sindicatos remarcan que, más allá del impacto económico, la apertura al capital privado podría debilitar la planificación energética a largo plazo y limitar la capacidad del Estado para garantizar el suministro en situaciones críticas.

La decisión de la administración libertaria expone al país a intereses privados y abre un debate clave sobre la gestión futura de los recursos nucleares y la autonomía estatal.