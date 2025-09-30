Trabajadores y familiares se movilizan contra los vetos de Milei

La comunidad del Hospital Garrahan y el sector universitario convocan a una movilización para este jueves 2 de octubre, día en que el Senado podría tratar los vetos del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Salud Pediátrica y a la Ley de Financiamiento Universitario.

De concretarse la sesión y los vetos son rechazados, el Senado daría un nuevo golpe parlamentario al Ejecutivo. Cabe recordar que hace dos semanas, la Cámara de Diputados rechazó por amplia diferencia las iniciativas del Presidente que buscaban recortar fondos esenciales para la salud y la educación superior.

La protesta cuenta con el apoyo de los dos sindicatos del hospital pediátrico y de familiares de pacientes. Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE, destacó: “Esta unidad con la docencia universitaria y el movimiento estudiantil es fundamental. Una gran presencia popular en las calles, no solo garantiza que el Senado derribe definitivamente estos vetos, sino también que la lucha continúe inmediatamente después”.

El colectivo Soy Garrahan, que nuclea a padres y madres de pacientes, también se sumará a la movilización. “Necesitamos que el Hospital siga funcionando como hasta ahora, ya que de él depende el bienestar y la vida de nuestros hijos e hijas”, señalaron en un comunicado.

La convocatoria promete una masiva concentración frente al Congreso, con el objetivo de frenar los vetos de Milei y proteger derechos esenciales en salud y educación.