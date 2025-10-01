El Gobierno atribuye la volatilidad financiera al clima electoral y concentra expectativas en el viaje de Milei a EE.UU.

En el oficialismo aseguran que no habrá anuncios de peso hasta después de los comicios y ponen sus principales expectativas en la visita que el mandatario realizará a Estados Unidos para mantener un encuentro bilateral con Donald Trump.

Según trascendió, Milei considera que la volatilidad actual responde “a la previa electoral” y que el panorama podría mantenerse hasta que finalice el proceso de votación. Por eso, en la Casa Rosada remarcan que no habrá cambios en la política cambiaria ni medidas de impacto económico inmediato. Todo lo vinculado a esa agenda se define entre el Presidente y el ministro de Economía, Luis Caputo, en un marco de hermetismo.

En el plano político, la estrategia oficial es sostener reuniones acotadas con gobernadores y dirigentes opositores, sin grandes convocatorias públicas. Las negociaciones más amplias quedarían para después de octubre, dado que muchos de esos referentes compiten directamente con La Libertad Avanza en la contienda electoral.

El único anuncio relevante previsto en el corto plazo sería el que surja del viaje de Milei a Washington, donde se espera una reunión con Trump. “Se van a abordar todos los temas: economía, energía y la relación de Argentina con Estados Unidos y el mundo”, adelantó el vocero presidencial Manuel Adorni.

La reunión de Gabinete se desarrolló durante dos horas en el Salón Eva Perón de Casa Rosada, con la presencia de la mayoría de los ministros, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, Karina Milei, Manuel Adorni, María Ibarzábal, Santiago Caputo y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.