$Libra: Hayden Davis responsabilizó a Milei

En una presentación ante los tribunales de Estados Unidos donde se investiga la estafa de la criptomoneda $Libra, Hayden Davis, el impulsor del token, se desvinculó de cualquier maniobra delictiva e hizo responsable a Javier Milei de la caída de la criptomoneda.

En un escrito de 83 páginas ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, la defensa de Davis que si algún inversor se inclinó por apostar por $Libra fue por la promoción que hizo Milei en su cuenta de X.

“Si los inversores confiaron en alguna declaración expresa, fueron las verdaderas declaraciones de Milei, no ninguna declaración falsa de Davis o cualquier otro solicitante”, indicó la presentación.