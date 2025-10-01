Diputados habilitan el debate de la reforma que limita los DNU

El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones dictaminó la reforma que busca restringir al Poder Ejecutivo en el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia.

La oposición logró el dictamen de mayoría con 35 firmas, ratificando la sanción del Senado y habilitando el debate en el recinto el 8 de octubre. La Libertad Avanza presentó un dictamen de minoría rechazando los cambios, mientras que el PRO propuso que la reforma entre en vigencia en 2027. La Coalición Cívica acompañó la iniciativa con reparos al plazo de 90 días que tienen las Cámaras para expedirse.

La reforma busca limitar el uso sistemático de los DNU y garantizar que las leyes sean tratadas en el Congreso.