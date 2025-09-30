El Ejecutivo aplicó un nuevo recargo sobre el precio del gas

El Ministerio de Economía oficializó un nuevo aumento en el precio del gas mediante la Resolución 1448/2025, publicada en el Boletín Oficial.

La norma establece un recargo del 7 % sobre el valor del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte, aplicable a cada metro cúbico que ingrese a la red.

El Gobierno argumenta que el esquema de subsidios generalizados resulta insostenible para las cuentas públicas y que es necesario avanzar hacia precios de mercado. Según lo informado, el impacto en las facturas será leve y no superará los 30 pesos para los usuarios N1, que no cuentan con subsidios.