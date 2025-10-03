Obsecuencia libertaria: Milei comparó a Bessent con Messi

El presidente Javier Milei volvió a recurrir a la metáfora futbolera al comparar al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, con Lionel Messi. Al ser consultado por las negociaciones del swap con Washington, afirmó que Bessent “es Messi” y elogió a la titular del FMI, Kristalina Georgieva, a quien definió como alguien que “sabe pivotear entre política y economía”.

El mandatario también anticipó la reunión que mantendrá el 14 de octubre en Washington con Donald Trump, a la que calificó como “muy importante” y de la que, según dijo, “se vienen buenas noticias”.

Respecto a las acusaciones por la venta de dólares para contener la divisa, Milei aseguró que “hay todo un montaje para asustar a la gente” y defendió su política cambiaria. “Nuestro Gobierno es el que más dólares compró en la historia, más de 25.000 millones desde que asumimos. Cuando llegamos al Banco Central había 21.000 millones y ahora hay 42.000 millones”, señaló.

Finalmente, de cara a las elecciones del 26 de octubre, Milei destacó que “La Libertad Avanza es el único partido presente en los 24 distritos del país” y se mostró confiado en el resultado. “Estamos convencidos de que vamos a ganar”, afirmó el mandatario.

El tono triunfalista y las comparaciones deportivas buscan instalar una narrativa de éxito, aunque terminan revelando la dependencia del Gobierno respecto de los gestos externos y la fragilidad de un plan económico que se sostiene más en metáforas que en certezas.