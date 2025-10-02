Gimnasia no venderá a Alan Lescano y reveló el monto de su deuda

A dos meses de las elecciones en Gimnasia y Esgrima La Plata, el secretario general Oscar González Arzac habló sobre la actualidad del club y ratificó que el futuro de Alan Lescano no está en discusión. “Argentinos Juniors nos ofreció poca plata por el 50% restante de su pase. No vamos a venderlo a dos meses de irnos”, aseguró en diálogo con la prensa, descartando así cualquier negociación en el corto plazo.

Más allá de lo deportivo, la situación económica sigue siendo uno de los principales focos de preocupación. González Arzac reconoció que la institución enfrenta serias dificultades para cumplir con los salarios: “Estamos viendo cómo le damos la vuelta para pagar los sueldos a tiempo. Hay plata que no la tenemos en mano. Estamos dos meses adelantados de los derechos de TV”, explicó.

En cuanto al plano futbolístico, el dirigente hizo un ejercicio de autocrítica sobre el armado de los planteles: “Si vos no tenés resultados acordes, la autocrítica tiene que estar. No pudimos o no estuvimos a la altura en la conformación de equipos. Hay clubes con menos presupuesto o menos jugadores y tienen más puntos”. Y agregó: “Este club no es para cualquiera, por eso hay jugadores que van a otros lados y rinden”.

De esta manera, la conducción del Lobo atraviesa el tramo final de su gestión con un panorama complejo en lo deportivo, económico e institucional, en la antesala de unos comicios que marcarán el futuro inmediato del club.