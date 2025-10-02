Espert suspendió un acto en La Plata en medio de sospechas por financiamiento narco

El acto que José Luis Espert tenía previsto este jueves en La Plata finalmente no se realizó. La actividad, que iba a desarrollarse en El Teatro Bar de calle 43 bajo el lema “Ideas, desafíos y el futuro que queremos construir”, fue cancelada a último momento y se convirtió en la segunda suspensión en menos de 24 horas dentro del espacio libertario.

El encuentro iba a contar con la participación del vocero presidencial Manuel Adorni, el dirigente Sebastián Pareja y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. Estaba organizado por la agrupación libertaria La Púrpura, que justificó la suspensión en la superposición con la presentación que el presidente Javier Milei realizó en Ezeiza sobre la reforma del Código Penal.

Sin embargo, la cancelación no hizo más que alimentar las versiones sobre internas en el oficialismo y el desconcierto que atraviesa al sector, justo cuando el nombre de Espert aparece involucrado en una causa judicial que investiga los negocios del narco Fred Machado. El empresario, detenido y con pedido de extradición a Estados Unidos, figura en registros contables donde se mencionan aportes que habrían llegado al actual candidato a diputado.

Aunque Espert no se pronunció públicamente sobre la acusación, el episodio reavivó dudas sobre el financiamiento de las campañas y dejó al descubierto el delicado momento que atraviesa La Libertad Avanza en pleno año electoral.