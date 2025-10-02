Curso de Formación Política del ICP: Elbaum y Raimundi analizan crisis humanitarias y políticas migratorias

El Instituto de Capacitación Política (ICP) abrirá este jueves 2 de octubre a las 18:00 el Módulo 3 de su Curso de Formación Política con la clase gratuita “Migraciones y fronteras: derechos en disputa”, a cargo de Jorge Elbaum y Carlos Raimundi.

El encuentro propondrá un espacio de reflexión sobre crisis humanitarias, políticas migratorias y debates en torno a ciudadanía y pertenencia, con la posibilidad de participar en la sede del instituto (54 entre 10 y 11, La Plata) o de manera virtual a través del canal de YouTube @capacitacionicp, inscribiéndose previamente en www.icpweb.ar.

Elbaum es sociólogo y doctor en Ciencias Económicas, docente universitario, periodista e investigador. Fue embajador de la Cancillería argentina ante la International Holocaust Remembrance Alliance, dirigió la Escuela de Defensa Nacional, coordinó el programa PROG.R.ES.AR y es autor de ensayos sobre política internacional.

Raimundi es abogado y docente universitario. Fue embajador de la República Argentina ante la Organización de Estados Americanos (OEA), integró el Comité de Descolonización de la ONU y se desempeñó como diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires en varios períodos, además de como parlamentario del Mercosur.

Bajo el título “Desafíos globales y respuestas locales”, el Módulo 3 seguirá con una clase de Inti Bonomo dedicada al cambio climático y la justicia ambiental, otra de Natalia Aruguete sobre tecnología, datos y poder, y una nueva presentación de Jorge Elbaum acerca del rol del Estado en la era de las nuevas derechas.

Cabe mencionar que el Curso de Formación Política del ICP fue creado para repensar el presente y proyectar el futuro con mirada crítica y herramientas concretas. Reúne a más de 4 mil participantes de 24 provincias y el exterior en un espacio de debate e intercambio respetuoso que reafirma la importancia de estos ámbitos para fortalecer la democracia.

La propuesta se destaca por la riqueza y diversidad de su plantel docente, con referentes de sólida trayectoria académica y amplio recorrido en la gestión pública, como Axel Kicillof, Julio Alak, Silvina Batakis, Estela Díaz, Ricardo Aronskind, Roberto Salvarezza, Natalia Aruguete, Hernán Brienza, Jorge Elbaum y Telma Luzzani, entre otros.

La formación es abierta y gratuita y la cursada permite optar entre el recorrido completo y la participación por módulos. Las inscripciones continúan abiertas en www.icpweb.ar y se reciben consultas en el WhatsApp al 221 357-9151, la cuenta de Instagram @icp_capacitacionpolitica y el mail [email protected].