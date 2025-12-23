La Navidad se adelantó en Barrio Jardín con una emotiva jornada solidaria

En Barrio Jardín, la Navidad se vivió antes de tiempo gracias a una emotiva iniciativa solidaria impulsada por integrantes del Comedor Iberá Aguas Brillantes, un espacio comunitario que brinda alimento a niñas y niños una vez por semana. La actividad se desarrolló en la sede ubicada en calle 116 entre 84 y 85, donde vecinos de distintas manzanas del barrio y también de otras localidades se acercaron para compartir una noche especial, marcada por la solidaridad y el clima familiar.

Durante la jornada, Papá Noel dijo presente, repartiendo juguetes y regalos a los más chicos, quienes vivieron el encuentro con alegría y entusiasmo. Además, se entregaron alimentos y se compartió una velada que reflejó el espíritu navideño y el trabajo comunitario que sostienen los comedores populares de la ciudad de La Plata.

El principal referente del comedor, Javier Ramírez, ex policía y bombero voluntario, destacó el acompañamiento de diversas instituciones y personas que colaboraron para hacer posible el evento. En ese sentido, remarcó la importancia del trabajo conjunto y solidario para poder llevar adelante este tipo de iniciativas que fortalecen el entramado social del barrio.

Ramírez también adelantó que ya se encuentra en organización una celebración similar con motivo del Día de Reyes, y expresó la expectativa de poder continuar con la asistencia social a lo largo de 2026, acompañando a las familias que más lo necesitan. La noche cerró con momentos de emoción, sonrisas y un fuerte sentido de comunidad, dejando en claro que, en Barrio Jardín, la Navidad ya empezó a sentirse.