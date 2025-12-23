Edelap Inaugura Nuevo Punto de Carga Sustentable en Magdalena

El innovador proyecto implicó un desafío significativo para los estudiantes del último año de la Escuela Secundaria Técnica N°1: diseñar y construir un cargador sustentable desde cero. Bajo la guía de sus docentes, los chicos se involucraron activamente en cada etapa del proceso, aprendiendo sobre energías renovables e instalaciones similares en otras partes del mundo.

El resultado es una instalación que se abastece de energía solar y proporciona múltiples servicios: funciona como inflador, calentador de agua y ofrece electricidad para cargar celulares y pequeños dispositivos.

Diego Massera, Gerente General Operativo de Edelap, dijo al respecto "La transición energética también se construye desde el territorio con educación e innovación. No es solo una meta ambiental, es una forma de trabajar y de vincularnos con la comunidad.”

La instalación se ubica en el CRIM (Centro Recreativo Integral Magdalena), un espacio a disposición de la comunidad para su uso libre, fomentando así un acceso inclusivo a tecnologías sustentables.

Participaron del acto por Edelap: Martin Acosta, Gerente Técnico Operativo; Leonardo Cabezas, Jefe Rural y Maité Bulacio, Coordinadora de Relaciones Institucionales. Por la Municipalidad de Magdalena: Esteban Castiglia, Jefe de Gabinete; Milton Torres, Director de Cultura y Educación y Greta López Dorao, Secretaria de Gobierno. Por la Escuela Secundaria Técnica N°1: Ricardo Messina, Director; Pablo Baccarini y Juan Ruiz, profesores.