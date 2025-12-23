Edelap Inaugura Nuevo Punto de Carga Sustentable en Magdalena
Esta iniciativa se enmarca dentro del Plan de Triple Impacto de la empresa, que busca promover el uso responsable de la energía, la educación de calidad y el desarrollo sostenible de la comunidad.
El innovador proyecto implicó un desafío significativo para los estudiantes del último año de la Escuela Secundaria Técnica N°1: diseñar y construir un cargador sustentable desde cero. Bajo la guía de sus docentes, los chicos se involucraron activamente en cada etapa del proceso, aprendiendo sobre energías renovables e instalaciones similares en otras partes del mundo.
El resultado es una instalación que se abastece de energía solar y proporciona múltiples servicios: funciona como inflador, calentador de agua y ofrece electricidad para cargar celulares y pequeños dispositivos.
Diego Massera, Gerente General Operativo de Edelap, dijo al respecto "La transición energética también se construye desde el territorio con educación e innovación. No es solo una meta ambiental, es una forma de trabajar y de vincularnos con la comunidad.”
La instalación se ubica en el CRIM (Centro Recreativo Integral Magdalena), un espacio a disposición de la comunidad para su uso libre, fomentando así un acceso inclusivo a tecnologías sustentables.
Participaron del acto por Edelap: Martin Acosta, Gerente Técnico Operativo; Leonardo Cabezas, Jefe Rural y Maité Bulacio, Coordinadora de Relaciones Institucionales. Por la Municipalidad de Magdalena: Esteban Castiglia, Jefe de Gabinete; Milton Torres, Director de Cultura y Educación y Greta López Dorao, Secretaria de Gobierno. Por la Escuela Secundaria Técnica N°1: Ricardo Messina, Director; Pablo Baccarini y Juan Ruiz, profesores.