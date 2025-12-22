Todo listo para la colonia de la UNLP

Con la llegada del verano, la Universidad Nacional de La Plata confirmó que ya se encuentra todo preparado para ofrecer una alternativa para disfrutar de las vacaciones en el predio del campo de deportes, ubicado en pleno corazón del bosque platense. De esta forma, se indicó que se encuentra abierta la inscripción para la colonia de vacaciones, que funcionará durante diciembre y los meses de enero y febrero, en dos turnos, tanto de mañana como de tarde. La colonia está abierta a toda la comunidad y está destinada a niños y niñas de entre 3 a 13 años. Es valioso remarcar que las actividades se extenderán hasta el 28 de febrero.

A partir de esta temporada, habrá un nuevo sistema de registro y pago. Todos los adultos responsables de los colonos deberán crear un usuario y registrarse por única vez en el sitio web correspondiente. Asimismo, se consideran dos categorías. Por un lado, los colonos vinculados con la UNLP, que incluye a los alumnos de los colegios de la UNLP, a los hijos de estudiantes universitarios regulares de la UNLP, a los hijos de docentes, no docentes, autoridades, personal de gabinete y graduados de cualquier facultad de la UNLP, y a los alumnos de la sección deportivo recreativa de la UNLP. Por otro lado, aparecen los colonos sin vínculo con la UNLP, que incluye a todo aquel que no pertenezca a la comunidad universitaria.

Bajo este contexto, es valioso remarcar que la actividad de pileta ya arrancó y se extenderá hasta el 1 de marzo, centrada en tres natatorios, las cuales son una pileta olímpica, de 50 por 18 metros; y dos de dimensiones más pequeñas destinadas a la recreación y a aquellos niños que aún no saben nadar o comienzan a dar sus primeros pasos en el agua. El horario de los natatorios es de lunes a sábados y feriados de 10 a 19:30 y los domingos de 12 a 19:30. Para tramitar el carnet de quincena, mes o temporada es obligatorio llevar una foto actual. Es además obligatorio realizarse la revisión médica antes de abonar ya que, en caso de no superarla, no se reintegrará el dinero. Sumado a esto, los carnets de quincena, mes y temporada se deberán abonar únicamente a través del sistema de pagos online habilitado por la UNLP.

Además de todo esto, también habrá cursos de natación, de 10 días de duración, entre enero y febrero, con distintas categorías.