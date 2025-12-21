Los muñecos toman forma y La Plata cambia la fisonomía de calles y avenidas

A la par de la temperatura que fue subiendo anunciando la llegada del verano, los muñecos de Fin de Año van creciendo a pasos agigantados en las calles y avenidas de La Plata cambiando lentamente la fisonomía de la ciudad.

Una mezcla de la cultura urbana, tradición y costumbres de los barrios, que reúne a centenares de personas trabajando de día o de noche para levantar enormes estructuras con maderas y cartones que luego serán quemadas en la madrugada del primer día el nuevo año.

En la avenida 25, cerca del Club Universal, dos “momos” de Fin de Año serán quemados a menos de tres cuadras de distancia.

En el cruce de la calle 55 y 25, a cien metros del Parque San Martín, ayer varias personas se encargaron de ponerle una lona negra a la estructura del muñeco que se está emplazando en esta zona de La Plata y que desde hace varios días condiciona la circulación de los autos por esta zona.

En 58 y 25, la situación se repite con otra estructura que asoma más ancha y sin tanta altura, pero que también repercute en las maniobras para doblar o avanzar hacia la plaza de 60 y 25.

En Barrio Norte, en tanto, la construcción del tradicional muñeco de 10 y 36, a metros del Hospital Español, ya venía sorprendiendo a los vecinos porque varios jóvenes empezaron a trabajar con maderas incluso los primeros días de diciembre. Ahora, parte de la estructura ya fue emplazada sobre la rambla de 32 entre 10 y 11, en donde se autorizó la quema.

A pesar de la delicada situación económica, en los barrios no falta el ingenio para mantener vigente la tradición y en varias esquinas se observan a chicos con sogas cortando la calle para juntar dinero como ocurre en 9 y 39, 13 y 88 y en algunas calles de barrio Hipódromo y Los Hornos.

En la mayoría de los casos se mantiene en suspenso la identidad del personaje o las estructuras que se van a realizar, aunque algunas ya se dejan ver, como el enorme tiburón que se hace llamar ¨Tralalero tralala¨ que surgió de las redes a base de un meme que prevalece en la rambla de 11 y 32.

Según se supo, habrá momos en las tradicionales esquinas de 7 y 72, 13 y 72, 40 y 31 y otros puntos de la rambla que componen el anillo que rodea al casco urbano.