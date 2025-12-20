La Liga de la Energía llega a la feria “Manos Platenses” en Plaza Azcuénaga

La actividad, de acceso libre y gratuito, se desarrollará en el marco de la feria Manos Platenses, en Plaza Azcuénaga, de 16 a 19 horas, se reprograma por lluvia o mal clima.

Durante la jornada, los más chicos van a aprender, de manera lúdica, sobre el cuidado de la energía, su uso responsable y a luchar contra los personajes conocidos como “los derrochones”.

El programa educativo de EDELAP tiene como objetivo promover la conciencia sobre el valor de la energía, su uso seguro y eficiente, brindando herramientas que permitan comprender su importancia y fomentar hábitos sustentables desde la infancia.

La feria Manos Platenses es una iniciativa de economía social impulsada por la Fundación Pro Humanae Vitae, que busca fortalecer el trabajo de más de 150 familias emprendedoras de la ciudad de La Plata, generando espacios de comercialización y encuentro con la comunidad.

En este marco, EDELAP también participa a través de su programa “Negocios Inclusivos”, una iniciativa orientada a acompañar la sostenibilidad de cooperativas, talleres protegidos, emprendedores y PyMES, especialmente de sectores de bajos ingresos y en situación de vulnerabilidad social. A través de este programa, la empresa dispone un espacio permanente para que distintos emprendedores puedan ofrecer sus productos todos los fines de semana.

Cada edición de la feria convoca a un promedio de 12.000 visitantes, consolidándose como un evento clave para promover el desarrollo económico local, el consumo responsable y el vínculo entre productores y la comunidad.