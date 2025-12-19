Llega la Noche de las Vidrieras y de los Descuentos en los centros comerciales
Como cada año, locales de diversos rubros funcionarán con horario extendido y ofrecerán promociones y ofertas para comprar los regalos navideños.
Con motivo de la celebración de las fiestas, los centros comerciales de la ciudad de La Plata participarán de una nueva edición de la Noche de las Vidrieras y la Noche de los Descuentos, una iniciativa que invita a los vecinos a disfrutar de propuestas culturales, actividades especiales y sorteos mientras buscan y compran los regalos de Navidad.
El evento, que cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de La Plata, se extenderá desde hoy viernes 19 hasta el lunes 22 de diciembre y alcanzará a los centros comerciales emplazados en las calles 8, 9 y 12, las avenidas 13 y 19 y las localidades de Villa Elisa, City Bell, Tolosa y Los Hornos.
La propuesta contempla un horario de atención extendido en los locales, intervenciones culturales, espectáculos musicales y teatrales en vivo, ferias de artesanos, sorteos, food trucks y la presencia de Papá Noel, entre otras atracciones para toda la familia.
Según se informó, en el centro comercial de calle 8 las actividades se desarrollarán el sábado 20 de 10:00 a 22:00 y el domingo 21 de 10:00 a 20:00; en calle 9, el sábado 20 de 10:00 a 24:00; en calle 12, el sábado 20 de 10:00 a 22:00; en la zona comercial de avenida 13, el domingo por la mañana y la tarde; y en avenida 19 y la Plaza Malvinas, el domingo durante la mañana y la tarde.