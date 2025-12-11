Lluvia de meteoros Gemínidas: el mayor espectáculo astronómico de diciembre

El cielo nocturno de diciembre ofrecerá un espectáculo para los observadores del firmamento. La lluvia de meteoros Gemínidas alcanzará su mayor intensidad en la noche del 13 al 14 de diciembre. Según informó la American Meteor Society, este evento es considerado uno de los mejores del año por la cantidad y brillo de sus meteoros, por lo que atrae la atención de aficionados y especialistas en todo el mundo.

La observación de las Gemínidas no solo promete una experiencia visual llamativa, sino que también permite acercarse a conceptos fascinantes de la Astronomía. De acuerdo con el Planetario Galileo Galilei, el fenómeno será visible mayormente en el hemisferio norte. Sin embargo, en la Argentina se lo podrá admirar especialmente durante la madrugada, con recomendaciones puntuales para aprovechar el evento al máximo, incluso en medio de la contaminación lumínica urbana. Estos detalles convierten a la lluvia en un evento destacado del calendario astronómico.

Las Gemínidas representan una de las lluvias de meteoros más intensas observadas cada año, con un pico que usualmente ocurre en la segunda semana de diciembre. NASA describe que se deben a partículas y fragmentos que deja tras de sí el asteroide 3200 Faetón.