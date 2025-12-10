El canillita que todos conocen: Pablo y su historia con el Diario Hoy

En la puerta principal del Banco Provincia, uno de los puntos más transitados del centro platense, Pablo no pasa inadvertido. Histórico canillita del Diario Hoy, es tan reconocido como el propio medio, y este martes celebró una doble alegría: los 32 años del diario en la ciudad de La Plata y casi tres décadas de trabajo ininterrumpido junto a él.

Vecinos, clientes habituales y transeúntes se detienen a saludarlo. Para muchos, Pablo no es solo el diariero del barrio, sino un verdadero referente cotidiano. “Aparte de ser el diariero, es un amigo”, contó Noemí, vecina de la zona. “Siempre nos da una mano, nos pasa horarios, datos, nos ayuda con todo. No hace falta entrar al banco para saber lo que necesitás”, agregó.

Pablo es de barrio Norte y actualmente trabaja en el puesto ubicado en 6 entre 46 y 47, donde lleva cinco años. Sin embargo, su historia con el Diario Hoy comenzó hace 29 años. “Es toda mi vida. Muchísimos años de trabajo y muchas alegrías”, expresó emocionado. “Lo más lindo es cuando la gente viene y me dice ‘yo te compraba el diario cuando estabas en tal lugar’. Son recuerdos muy fuertes”.

Quienes lo conocen desde otros puntos de la ciudad, como en su antiguo puesto frente a una farmacia, destacan su calidez humana. “Lo importante de Pablo es que hizo amigos, es sociable, es buena persona”, resaltó Noemí.

Desde ese rincón emblemático del centro platense, Pablo sigue siendo parte del paisaje urbano y de la historia viva del Diario Hoy, reafirmando el espíritu de un medio cercano, popular y profundamente arraigado en la comunidad.