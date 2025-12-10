Ángel Ruiz: “Escuchaba mucho a Mercedes Sosa”

Con Susurros de ida y vuelta, que se verá este jueves en el Teatro Picadero (CABA), Ángel Ruiz vuelve al país, para una velada de música, emoción y recuerdos. Acompañado por Bru Ferri, hablamos con Ruiz para saber más de ésta nueva propuesta.

—Volvés a Buenos Aires con espectáculo, te fue muy bien la temporada anterior, ¿cómo lo estás viviendo?

—Es una sorpresa, yo no tenía previsto volver y menos con un espectáculo así, esto más que un espectáculo, si lo comparamos con el Miguel de Molina, con el que vine la vez anterior, no es un recital, es un espectáculo que he conformado precisamente pensando en el Picadero y el público de Buenos Aires, y donde voy a mezclar, he hecho un repertorio de copla, de tangos, de canción latinoamericana, de boleros, de esas canciones que, como yo digo, son canciones que yo siempre ya he interpretado, algunas no, pero que sí que forman parte de ese universo, ese acercamiento que he tenido siempre con la música latinoamericana. Entonces, como yo tenía que venir por otras cuestiones, me ofrecieron la posibilidad de estar en el Picadero y dije, pues vamos a hacer un recital. Y como además venía con Bru Ferri, que es mi pianista, con el que estoy trabajando ahora, en el último espectáculo, que ese sí que me gusta, ese sí que es un espectáculo con el que me gustaría venir, que es el Rey de la Farándula, que acabamos de estrenar en el Festival de Teatro Clásico de Almagro, y que vamos a estar en Madrid en la sede del Teatro Clásico, y con el que estamos haciendo muchas giras. Y esto es Susurros de ida y vuelta, un homenaje a la música latinoamericana, y concretamente a la argentina, y todas aquellas canciones que siempre he querido.

—¿Cuándo sentiste esa conexión con el público argentino?

—Me viene desde pequeño, con 11, 12 años, claro, era el momento, yo soy del 70, era el momento donde era el mayor esplendor de Mercedes Sosa y Pamplona, de donde yo soy, se escuchaba en mi casa, se escuchaba mucho a Sosa. Y claro, de ahí me viene, ¿no? Yo recuerdo que una de las primeras canciones que yo cantaba de niño, porque yo era un niño muy cantarín, fue Alfonsina y el mar. Una canción súper triste.

—¿Va a estar?

—Sí, por supuesto. Obviamente está. Pero después ya vinieron cosas como Garganta con arena, de Cacho Castaña, o sea, siempre había una relación muy estrecha con la música argentina. Yo, a pesar también de ser muy niño, me gustaba mucho Alberto Cortez, que además tuvo mucho éxito en España, con canciones maravillosas, para mí era un referente, un referente en cuanto a un señor que cantaba, que cantaba muy bien y expresaba muy bien, y que tenía mucho gusto cantando y eligiendo las canciones.