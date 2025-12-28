Bizarrap y J Balvin arrasaron con la Session 62 en YouTube

Bizarrap estrenó la Music Session número 62 junto a J Balvin y el lanzamiento se convirtió rápidamente en un fenómeno digital.

La canción, publicada el viernes a las 21 en Argentina, alcanzó más de 2,4 millones de reproducciones en menos de 24 horas y se ubicó en el primer puesto de las tendencias musicales de YouTube. El productor argentino y el artista colombiano habían anticipado la colaboración con un anuncio conjunto en redes sociales que generó expectativa entre sus seguidores.

Tras el estreno, Balvin celebró el éxito y aseguró que “esto es solo una probadita del 2026”, dejando abierta la promesa de nuevos proyectos.