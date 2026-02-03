El reconocimiento para los artistas argentinos en los Premios Grammy 2026

La 68ª edición de los premios Grammy tuvo lugar en el Crypto.com Arena de Los Ángeles y Bad Bunny se convirtió en el gran triunfador de la noche gracias a su disco Debí Tirar Más Fotos, mientras que Billie Eilish, Lady Gaga y Kendrick Lamar también se encuentran entre los ganadores.

La presencia argentina volvió a destacarse dentro de una gala dominada por grandes nombres del pop y el hip hop internacional.

El dúo de Ca7riel y Paco Amoroso se quedó con el premio Grammy 2026 a mejor álbum rock o alternativo latino, que se entregan en la pre-gala. Papota se impuso a Genes Rebeldes, Aterciopelados; Astropical, Bomba Estéreo; Rawayana, Astropical; Algorythm, Los Wizzards y Novela, de Fito Páez.

El reconocimiento en los Premios Grammy confirmó el impacto del dúo en la escena regional y funcionó como una validación de su crecimiento artístico a escala global.

“Estamos muy agradecidos con esta oportunidad que nos dieron. A nuestra familia, a nuestro equipo, a Argentina y a toda Latinoamérica, los amamos”, dijo Paco Amoroso cuando subió al escenario a recibir el premio. Fieles a su estilo excéntrico, la dupla arribó a Los Ángeles con un look en composé con tonos beiges, colores de pelo innovadores y lentes a juego.

El galardón a Papota se inscribe en una racha de reconocimientos que el dúo viene acumulando desde 2025. En noviembre pasado, el mismo álbum ya había sido protagonista en los Latin Grammy, donde ambos obtuvieron múltiples estatuillas en categorías musicales y audiovisuales.

Otros ganadores de la Premiere fueron Gloria Estefan como mejor álbum latino tropical por “Raíces”, Natalia Lafourcade con el premio a mejor álbum de pop latino por “Cancionera” y Carín León quien consiguió el gramófono a mejor álbum de música regional mexicana (incluyendo tejana) por “Palabra de to’s (seca)”.

Vale destacar que Nicki Nicole y Trueno compitieron en la categoría Mejor Álbum de Música Urbana con sus respectivos discos: Naiki y EUB Deluxe, compartiendo terna con estrellas internacionales como Bad Bunny, J Balvin, Feid y Yandel.