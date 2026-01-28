Natalie Portman criticó que la película Belén de Dolores Fonzi no haya quedado en los Oscars

La omisión de Belén, la película sobre el caso tucumano, en las nominaciones de los Premios Oscar 2026 generó una reacción de apoyo por parte de Natalie Portman.

Durante el Festival de Cine de Sundance, la protagonista de El cisne negro criticó abiertamente la escasa representación femenina en las categorías principales de la Academia.

Durante una entrevista con Variety, la estrella de Hollywood analizó el panorama cinematográfico actual y elogió a la actriz argentina, dejando atrás los problemas que tuvieron en el pasado.

“Muchas de las mejores películas que vi este año fueron hechas por mujeres. Y solo ves barreras en todos lados, porque muchas de ellas no fueron reconocidas en la temporada de premios”, expresó la actriz que está presentando The Gallerist.

A continuación, enumeró algunos ejemplos, incluido el film de Fonzi. “Algunas son Sorry Baby, Left handed girl, Hedda, Testament of Anne Lee, Belén, Late shift... Todas películas extraordinarias que creo que mucha gente está disfrutando y amando, pero que no están recibiendo el reconocimiento que se merecen”, señaló.