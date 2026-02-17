Renate Reinsve: “Nunca pensé que podría llegar tan lejos”

Ya se puede ver en MUBI, Valor Sentimental, la película de Joachim Trier, en la que Renate Reinsve encarna a una mujer que debe enfrentar a su padre mientras lidia con temas profesionales y el duelo de su madre. En exclusiva para Argentina, hablamos con la actriz nominada al Oscar y el Globo de Oro, para saber detalles de su trabajo y carrera.

—¿Cuándo supiste que querías ser actriz?

—Me interesé mucho y me encantaba hacerlo desde que tenía nueve años, pero creo que no entendí que podía trabajar como actriz hasta los 15, y entonces decidí estudiar y completar toda mi educación para dedicarme a ello, así que fue entonces cuando me lo tomé en serio.

—En ese momento, ¿tenías algún actor o actriz que admiraras y pensaras: «Bueno, me gustaría ser como ellos»?

—Nunca pensé que podría llegar tan lejos porque vengo de un lugar muy pequeño, está en medio del bosque, así que ni siquiera pensaba que fuera posible, pero tenía un profesor que lo hacía muy divertido y significativo para mí y, debido a cómo crecí, había algunas cosas que necesitaba entender y yo vengo de un lugar donde nunca se habla de nada, así que tener este lugar donde realmente podía intentar comprender algo por lo que estaba pasando y representarlo en el escenario fue una experiencia muy formativa para mí cada vez, así que simplemente se convirtió en algo así como mi forma de crecer y de educarme en tantas etapas diferentes de la vida, así que realmente lo ha significado todo para mí.

—¿Y cómo fue para ti este salto? Empezaste en tu país, ahora tenes una carrera internacional…

—Para mí sigue siendo algo impactante y estoy esperando a que pase. Cuando estrenamos Worst Person in the World en Cannes, estábamos en la competencia principal, no sabía muy bien qué era eso. Y recuerdo ir por la alfombra roja con mi vestido y pensar que era mi primera y última vez en la alfombra roja, porque pensaba que eso era todo, que se iba a acabar, no creía que fuera a haber nada después y yo estaba esperando a que todo se calmara y terminara, y ahora me estoy dando cuenta de que quizá esto sea mi vida ahora, y es tan surrealista y tan increíble poder conocer y trabajar con todos estos actores maravillosos a los que nunca pensé que podría acercarme, así que así que para mí sigue siendo un poco surrealista, pero estoy muy, muy feliz, sí.

—Pero es real, no es surrealista, es real. Yorgos Lanthimos, tiene a su musa Emma Stone, pude hablar antes con Joaquim y le pregunté si tú eras su musa…

—Sí, creo que él, creo que él piensa que la palabra musa y el concepto de musa son muy complejos, así que creo que no, nunca responde completamente de forma directa, creo que para él es más complejo que eso, pero yo, yo sí siento que tenemos una conexión especial artísticamente y que tenemos la misma alegría, por lo que queremos adentrarnos en algo melancólico o algo con dolor o algo que intente comprender la soledad o el amor o el coqueteo o dónde están los límites de la infidelidad y, en todos estos temas que forman parte de la existencia humana, tenemos la misma alegría y nos sentimos muy libres en compañía del otro, así que creo que eso es más o menos lo que hacemos, nos apoyamos mutuamente en nuestro trabajo en todo momento y lo hacemos más grande y divertido juntos.

—Hablando de los sentimientos, Valor sentimental es una montaña rusa ¿qué hacías cuando salías del set?

—Hice una escena que no aparece en la película, era la última escena entre las hermanas y creo que el director de fotografía, Kasper Tuxen, la preparó para que fuera nuestra última escena porque quería ver a las hermanas despidiéndose, así que la preparó y le pidió a Joachim que, por favor, hiciéramos la escena en la que ellas se dirigen a la puerta y se despiden, y esa fue la última escena de toda la película y, de hecho, nos despedimos unos de otros y empezamos a llorar y todo el mundo lloraba porque la gente se había enamorado de estas dos hermanas a lo largo de toda la película y, entonces, pudimos liberar todo ese material tan pesado que llevábamos dentro con estos personajes que tenían un pasado realmente confuso con el que tenían que lidiar, así que fue un gran momento.