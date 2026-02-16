entrevista
Paris Hilton: “Me encanta Argentina”
La reconocida personalidad presentó su nueva película documental en la que revisa su vida a través de la música.
Icono infinito, una memoria visual, es el nuevo documental de Paris Hilton, que pasó por los cines de Argentina. En la propuesta, el ícono de los años 90, revisa su vida a través de su música, y, en exclusiva para Argentina, pudimos charlar con ella.
—¿Cuándo decidiste que querías contar tu historia en esta película?
—Siento que esta es la tercera parte de una trilogía, siendo la primera parte This is Paris, mi documental que estrené en 2020 y luego comencé a contar más de mi historia a través de mis memorias. Y ahora, en esta película, realmente quería ser más real y vulnerable que nunca y también contar mi historia a través del lente de mi música. He visto muchos documentales musicales, pero nunca uno como este. Es muy, muy especial, muy personal y muy emotivo. Siento tantas emociones cuando lo veo y pienso en él.
—¿Y te resultó difícil abrir tu corazón?
—Sí, sin duda es difícil tener que recordar o revivir ciertas partes de mi vida que han sido muy dolorosas. Y me duele el corazón solo de pensar en lo que he pasado y en lo que he sobrevivido. Pero también me hace apreciar lo resistente y fuerte que soy y me ha hecho darme cuenta de una fortaleza en mí misma que ni siquiera había pensado antes. Pero solo ver y revivir este documental me ha hecho recordar mucho de lo que ha pasado en mi vida.
—Al principio te conocimos como actriz y estrella de reality shows. Pero, ¿cuándo te diste cuenta de que la música era lo que realmente te definía como artista?
—En mi caso, siento que siempre he sido un auténtico multitalento. Y creo que en esta industria, especialmente antes, la gente solo quería que las personas se dedicaran a una sola cosa. Pero eso nunca fue lo que yo quise ser. Tenía tantos intereses diferentes, desde los negocios hasta el arte, pasando por la creación, la música, hacerlo todo. Así que quería crear mi propio camino y hacer todas las cosas que me gustan y me apasionan. Y me siento muy afortunada de haber tenido éxito en todas esas áreas. Pero lo único con lo que siempre soñé era con ser era una estrella del pop. Desde que era pequeña, ese era mi gran sueño en la vida. Pero era demasiado tímida para hacerlo realidad. Además, estaba muy ocupada con todos mis otros proyectos y con todo lo que hacía. Pero estoy muy agradecida de haber tenido el valor de hacerlo. Y me di cuenta de que había nacido para ser una estrella del pop. Y me encanta. Nada me hace más feliz que estar en el escenario y actuar para todos mis fans de todo el mundo. Y ser una estrella del pop.
—¿Cómo gestionas tu vida personal y tu carrera? ¿Cómo equilibras tu vida con tu familia y tus hijos?
—Sin duda, es muy difícil compaginar tantas cosas a la vez. Mi familia y mis bebés siempre son lo primero. Son mi prioridad. Constantemente rechazo diferentes ofertas y digo que no a cosas porque le dije a mi equipo que prefiero estar con mi familia, pero solo dedicaré tiempo a cosas que sean icónicas o impactantes o que ayuden a hacer del mundo un lugar mejor, como lo que hago con mi trabajo de defensa y yendo y viniendo a Washington DC, para hacer ese trabajo. Y me siento muy afortunada de poder llevar a mis bebés conmigo por todo el mundo. Así que siempre viajan conmigo. Y trato de hacer todo lo posible desde aquí, desde mi casa. Por eso tengo mi estudio de grabación y mi estudio fotográfico, y celebro todas mis reuniones aquí. Así que durante todo el día estoy con mis bebés y pasamos mucho tiempo juntos, pero sigo haciendo mi trabajo. Así que lo hago funcionar.
—Si tuvieras que invitar a la gente a ver tu película, ¿qué les dirías?
—Les diría que mi nueva película es una experiencia mágica y divertida, pero también emotiva. Así que la gente va a llorar, va a sonreír, va a bailar, va a reír, se va a divertir y va a sentir muchas cosas, y va a conocerme de una forma que nunca antes había conocido. Y también se va a ver reflejada en mi historia. Y mucha gente se va a identificar con mi historia. Y yo he vivido una vida tan plena, increíble y épica. Y estoy emocionado por compartirla con todos mis fans de todo el mundo.
—Te hablo desde Argentina. Estuviste aquí hace tiempo. ¿Qué recuerdos tenes del país?
—Me encanta Argentina. Es tan bonito. Me encanta toda la gente. Todos son tan encantadores y amables, y tan acogedores. Lo pasamos increíblemente bien. Espero volver el año que viene, cuando haga la gira de mi nuevo álbum.