Bad Bunny hizo historia en el Super Bowl 2026

El artista puertorriqueño Bad Bunny se convirtió en el primer latino en encabezar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, y lo hizo con un show inolvidable en el Levi's Stadium de Santa Clara, en California.

Con una energía desbordante y una escenografía inspirada en las colinas de Puerto Rico, Bad Bunny subió anoche al escenario y cautivó a los más de 100 millones de espectadores que sintonizaron el partido.

“Buenas tardes California mi nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio y si hoy estoy en el Super Bowl es porque nunca dejaron de creer en mí”, dijo Bad Bunny en español.

El artista de 30 años abrió el show con Tití me preguntó, uno de sus mayores éxitos globales. Luego, sorprendió la presencia de Lady Gaga con una versión salsera del hit Die with a smile, como si fuera una cantante en un club de salsa en La Habana, de los años 50’.

Con un ritmo trepidante, y vestido de traje al estilo salsero, Bad Bunny continuó con una rápida revisión a temas como Baile Inolvidable y Nuevayol.

La última canción del show fue Debí tirar más fotos, uno de los temas que mejor conecta con el costado más personal y reflexivo del artista, y que sirvió como broche final para una presentación que quedó grabada en la historia del Super Bowl.

El cantante puertorriqueño sorprendió para este tema final invitando a Ricky Martin al escenario para cantar una de las canciones más emblemáticas de su último álbum.

Vale resaltar que en las horas previas al espectáculo, artistas como Shakira, Jennifer López y Adamari López expresaron públicamente su apoyo al cantante

El espectáculo de medio tiempo se ha convertido en un fenómeno cultural por sí mismo, con producciones espectaculares, escenarios móviles y una mezcla de música, luces y coreografías diseñadas para millones de espectadores en todo el planeta.

En esta oportunidad, la elección de Bad Bunny al frente del show elevó aún más el interés global, por la combinación de música urbana, la influencia latina y una presencia escénica que trasciende el deporte.

El “Día de Bad Bunny”

El gobernador de California, Gavin Newsom, oficializó la proclamación del 8 de febrero como el “Día de Bad Bunny” en todo el estado.

"Como muchos saben, soy un gran fan del español. Es un idioma precioso que hablan muchas personas maravillosas en California y en todo el mundo. También soy un gran fan de Puerto Rico. Por eso, declaro en California el ‘Día de Bad Bunny’”, dijo la administración de Newsom en su cuenta de X.