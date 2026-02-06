Pretty Woman, la más nominada en los Premios Estrella de Mar 2026

Los Premios Estrella de Mar, que reconocen a las figuras del ámbito del espectáculo, se entregarán el próximo lunes 9 de febrero en el emblemático Hotel Provincial de Mar del Plata.

Entre más de 350 espectáculos inscriptos, el musical Pretty Woman se destacó con ocho nominaciones en categorías clave que reflejan tanto su impacto en el público como la calidad integral de su producción, ubicándose además entre las obras más nominadas de la temporada junto a la comedia La Cena de los Tontos.

Basada en el clásico cinematográfico y adaptada al formato de teatro musical, la producción logró destacarse tanto en rubros artísticos como técnicos y de producción. Las postulaciones consolidan su lugar como uno de los espectáculos más relevantes y convocantes de la temporada 2026.

Pretty Woman fue seleccionado en la categoría Teatro Musical, compartiendo terna con otros títulos destacados de la cartelera.

Además, varios integrantes del elenco y del equipo creativo recibieron reconocimientos individuales. Juan Ingaramo fue nominado como Actor de Teatro Musical, mientras que Florencia Peña obtuvo su nominación como Actriz de Teatro Musical, reafirmando su protagonismo en la escena teatral de verano.

Ricky Pashkus fue distinguido en la categoría Dirección Nacional por su trabajo al frente de la puesta. En el plano técnico, la producción también logró destacarse: Jorge Ferrari compite en la terna de Escenografía y Mercedes Colombo fue nominada por su labor en Vestuario, dos rubros fundamentales en la estética y el impacto visual del espectáculo.

Por último, Mariano Magnífico recibió su nominación en la categoría Actuación de Reparto. Estos premios, organizados por el Ente Municipal de Turismo y Cultura, distinguen cada año a las producciones que elevan el nivel artístico, cultural y técnico de la cartelera marplatense.