Los 99 de Mirtha Legrand

La diva indiscutida de la Argentina, Mirtha Legrand, celebra hoy sus 99 años, y sigue tan vigente y activa como nunca. Según trascendidos el festejo será hoy en la casa de su hija Marcela Tinayre, alrededor de las 21.30 horas. Hay entre 60 y 90 invitados a los que se les pidió que no llevaran regalos. Primero habrá un tapeo en el living y luego una cena en el patio de la casa. “Te espero para celebrar la vida”, dice la invitación. El sábado Legrand tuvo su último programa con 98 años en el que se reencontró, con lágrimas, con Jimena Monteverde, y se cruzó al aire con Diego Sehinkman por el artículo 44 eliminado de la Ley de reforma laboral, “era duro” dijo el periodista oficialista, “era cruel, lo estás suavizando”, dijo Mirhta.