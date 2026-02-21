Aníbal Pachano: “La llegada de mi primer nieto ha sido una bendición”

Aníbal Pachano es panelista de BTV, Buena Televisión, en América, conducido por Beto Casella, nueva propuesta de Mandarina Contenidos (DDM, SQP, LAM, Trato Hecho) que suma su quinto programa a la grilla de América TV. Por acá Pachano cuenta detalles de su vida personal y este nuevo desafío.

—¿Cómo estás viviendo este arranque del 2026 con tantas novedades profesionales y a nivel personal?

—Y la verdad que ha sido un año difícil el anterior y un buen comienzo. Sobre todo porque soy abuelo de mi primer nieto con mi hija que amo tanto y la verdad que la llegada de Vito ha sido una bendición y como que ha provocado una sanación familiar maravillosa. Y sí, la verdad que fue fuerte porque, bueno, yo vengo de un proceso de que se me volvió a disparar el cáncer y entonces estaba con mucha preocupación y la verdad que eso me dio como un hábito de vida de sanación. Así que estoy súper feliz. Y después un año que empezó laboralmente muy bien. Bueno, sigo con mi programa de radio Aló Pachano en Radio Nacional AM870 todos los domingos del 12 al 14, en mi tercera temporada. Es un programa que tiene que ver con el arte, el oficio de los artistas y de las personas, cosa que me pone súper feliz de poder difundir y metido en un metido que manejo cómodamente, que tiene que ver con mi trabajo como arquitecto y como dibujante y pintor. Bueno, poder promover a toda la gente de todos los rubros y todos los oficios. Eso me pone súper feliz. Y ahora con las novedades, debutamos con Beto Casella, que es una persona que quiero mucho y admiro porque fue el primero que me dio en la segunda etapa de la carrera la oportunidad de entrar en la televisión, hacer un trabajo, un trabajo de panelista divertido, que me encantó y que, bueno, que fui desarrollando y creciendo a lo largo del tiempo. Y ahora en este desembarco en América, que también es un canal que quiero mucho, que me ayudó mucho también en todo el proceso de popularidad, y creo que, bueno, que es algo que ya conozco y donde uno se siente cómodo para trabajar.

—¿No hubo dudas? ¿no? Cuando Beto les contó que se iban a cambiar de canal y demás, dijiste, ¿yo voy con vos?

—Sí, en un principio sí, más allá de que yo sabía que tenía que esperar un llamado de parte de la producción de Mandarina, que así se realizó a través de Lucas, su productor general, y luego estuve reunido también con el Chato Prada, y la verdad que siempre tuve claro que, digamos, yo soy siempre fiel a las personas que me abren la puerta de un trabajo y de una carrera, y Beto ha sido, el puntapié inicial de la popularidad, luego vino Showmatch y demás, y luego creo que tomar la decisión de venirme, más allá de haber hablado con la producción anterior, haber querido escuchar una propuesta que nunca llegó, bueno, la decisión ya estaba tomada, y yo me retiraba porque no lo iba a dejar en este proceso de cambio, porque es una persona que me ayudó un montón.

—El otro día fui al estreno de prensa de Papá por Siempre, te vi ahí presenciando la función y te vi como muy contento, ¿tenés ganas de volver al escenario y hacer algo?

—Estoy ahora, bueno, primero que la obra me encantó, porque Campi es un capo, y estoy en un proceso, estoy pensando hacer una masterclass medio performática, y retomé la escritura de un libro, así que estoy en ese proceso, no estoy con ganas de producir un musical, eso sí lo tengo que hacer, pero sí por ahí coproducir el tema de hacer esta masterclass, me encantaría llevarla por todo el país y que la gente pueda escuchar y aprender un poquito de mi arte y de mi oficio, eso es lo que quiero transmitir.