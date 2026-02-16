Murió el reconocido actor Robert Duvall

Una de las figuras más influyentes del cine estadounidense, Robert Duvall, falleció este domingo a los 95 años en su rancho de Virginia, según confirmó su esposa, Luciana Duvall.

A través de un comunicado, Luciana expresó la dimensión íntima del legado del actor: “Para el mundo, fue un actor ganador del Oscar, director y narrador. Para mí, fue simplemente todo”. La declaración subraya el impacto de su entrega, no solo al cine, sino también a su entorno cercano.

Luciana añadió: “Para cada uno de sus muchos papeles, Bob entregó todo a sus personajes y a la verdad del espíritu humano que representaban. Al hacerlo, deja algo duradero e inolvidable para todos nosotros”. Sus palabras dan cuenta de la dedicación de Duvall al arte y a la autenticidad en cada interpretación.