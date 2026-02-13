Lanzan en Brasil estampilla de Xuxa

Si bien recién ha pasado un mes y poco más de 2026, Xuxa ya puede afirmar que será un gran año para ella. A la vuelta a los estadios para su Último vuelo de la nave, que marcará el 27 de julio en San Pablo en el Parque Allianz su inicio del tour, que la traería a la Argentina, tal como ella lo mencionó en varias entrevistas, los 40 años del Xou da Xuxa, que la trajo en los noventa a nuestro país para su versión local, suma una estampilla conmemorativa recientemente lanzada por el correo oficial brasileño. “La reina de los bajitos se convirtió en estampilla”, así promociona Correios Oficial este lanzamiento y aseguran que la decisión tiene que ver con cómo ella promocionaba en su programa el envío de cartas. “Es para homenajear y celebrar la trayectoria de la presentadora y artista que marcó nuestra infancia, nuestras memoria y nuestros corazones”, termina. Xuxa compartió en sus redes muy contenta la novedad.