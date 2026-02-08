“Ellas son Tango”, mujeres que marcan el compás

Con Marisol Otero, Anita Martínez, Julia Calvo y Andrea Ghidone, el espectáculo Ellas son Tango extiende su temporada durante febrero en el Teatro Astral con más de 20 artistas en escena y la orquesta en vivo del Quinteto del Ángel, en un espectáculo que conmueve de principio a fin, que entusiasma, alegra y conmueve.

Se trata de un show que rinde homenaje a cuatro mujeres que marcaron la historia del tango: Tita Merello, Libertad Lamarque, Nelly Omar y María Nieves. Una oportunidad única para viajar en el tiempo y celebrar la vigencia de este legado cultural que cada día atrapa más a las nuevas generaciones.

Desde su estreno, con funciones a sala llena y una respuesta sostenida del público, la gran obra reafirma su lugar en la cartelera porteña, apropiándose del corazón tanguero. “Ellas son tango” combina el drama del arrabal, la elegancia de los salones y la fuerza de la pista de baile.

Sobre las tablas, Julia Calvo se luce como Nelly Omar, Marisol Otero encarna a Libertad Lamarque, Anita Martínez le pone cuerpo y picardía a Tita Merello, y la propia Andrea Ghidone deslumbra como María Nieves, leyenda viva del tango danza.

Durante más de 90 minutos, el show invita a recorrer la historia del género desde una mirada femenina y contemporánea. Cada cuadro escénico revive la esencia de las divas homenajeadas: el desparpajo de Tita, la voz lírica de Libertad, la rebeldía teatral de Susana y la potencia danzante de María Nieves.

Todo se encuentra acompañado por proyecciones audiovisuales, vestuario de época y una puesta lumínica que potencia la emoción de cada escena.

Entre tangos clásicos como “Balada para un loco”, “Se dice de mí”, “El día que me quieras”, “Uno”, “Tinta Roja” y “La cumparsita”, la historia del género se cuenta desde el corazón y con una intensidad emocional única.