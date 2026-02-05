Murió Juan Carlos Velázquez, el “mini” de Duro de Domar

A los 64 años falleció Juan Carlos Velázquez, el actor y humorista recordado como el “Mini” de Duro de Domar, que en aquel entonces conducía Roberto Pettinato. La triste noticia fue confirmada por los familiares del actor.

“Ingresó a la clínica con una neumonía muy fuerte y al mediodía lo trasladaron a terapia intensiva. Sufrió un infarto, no pudieron hacer nada y falleció”, detalló el conductor Juan Etchegoyen.

El actor y humorista había atravesado problemas de salud en los últimos años. En 2024, Velázquez había sido internado de urgencia tras sufrir una fuerte descompensación, con dolores intensos en el pecho y dificultades para respirar.

Hace unos años, lejos de los medios post pandemia, confesó que “la gente me pregunta qué pasa que no estoy en la televisión y yo no tengo la menor idea. Los productores parece que se han olvidado de mí, ese es el tema”.