Luciano Castro confesó por qué le puso un pasacalle a Griselda Siciliani

El fin de semana Luciano Castro y Griselda Siciliani volvieron a ser noticia tras el escándalo por los audios del actor a otra mujer cuando el frente de la casa de la actriz apareció con un romántico pasacalles.

En el mensaje que colgaba frente a la casa de la actriz decía: “Te amo, Griselda, hasta el final, te extraño mucho. Luciano”.

Mientras el pasacalle se volvía viral y las especulaciones crecían, la periodista Paula Varela se cruzó con Luciano Castro en Mar del Plata y dio información clave sobre el estado anímico del actor y su postura frente al conflicto. “Siente que está perdiendo al amor de su vida”, aseguró en primera instancia.

Según su relato, Luciano se mostró vulnerable, enamorado y con la intención de reconquistar a Siciliani. “Lo vi de casualidad en un bar. Lo vi bien y sigue muy enamorado, con ganas de reconquistarla y de volver con ella. Me decía que siente que está perdiendo al amor de su vida y eso lo pone triste y lo bajonea porque él quería quedarse hasta el final con ella”, remarcó.

Y añadió: “En un momento lo del pasacalles y me dijo que él sería capaz de hacer todo por Griselda, un pasacalle o cualquier cosa que sea necesaria, porque es la mujer de su vida y la quiere reconquistar”.