Murió Willie Colón, leyenda y pionero de la salsa, a los 75 años

El mundo de la música latina está de luto. Este 21 de febrero falleció, a los 75 años, el trombonista, compositor y referente salsero Willie Colón, tras permanecer hospitalizado. Su muerte generó una profunda conmoción entre colegas, seguidores y referentes de la cultura latina en todo el mundo.



Nacido como William Anthony Colón Román el 28 de abril de 1950 en el barrio del Bronx, en Nueva York, e hijo de padres puertorriqueños, Colón se convirtió en una de las figuras más influyentes de la salsa desde fines de los años 60. Con un estilo innovador y una impronta urbana marcada, redefinió el sonido del género y lo proyectó a escala internacional.



Su sociedad artística con Héctor Lavoe dio origen a clásicos inolvidables que marcaron a varias generaciones. Más adelante, también dejó una huella imborrable junto a Rubén Blades, con quien consolidó una etapa de fuerte contenido social y político dentro de la salsa, elevando el género a nuevas dimensiones narrativas y conceptuales.



A lo largo de su trayectoria, Colón recibió numerosos premios y reconocimientos, incluidos varios títulos honorarios otorgados por universidades de Estados Unidos. Su legado quedó formalmente consagrado con su ingreso al International Latin Music Hall of Fame en el año 2000 y al Latin Songwriters Hall of Fame en 2019.



Más que un músico, Willie Colón fue un arquitecto del sonido salsero moderno. Su trombón potente, sus arreglos audaces y su mirada comprometida con la realidad social lo convirtieron en una figura clave de la identidad cultural latina. Su partida deja un vacío inmenso, pero también un legado eterno que seguirá sonando en cada rincón donde la salsa tenga vida.