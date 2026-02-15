Débora Nishimoto: “Siempre el cariño de la gente fue muy ameno, nunca fue avasallador”

El tema del verano, de Pablo Stoll, llegó a las salas de Argentina, con la participación de Débora Nishimoto, quien compone a una de las tres mujeres que intentarán salirse con la suya en un verano en donde todo se complica. Hablamos con Nishimoto en exclusiva para saber detalles de su participación y sus próximos pasos.

—¿Cómo estás viviendo toda esta locura, Envidiosa, ahora película?

—La verdad lo estoy viviendo bien. Siento que ya al principio fue bastante masivo y la verdad que de un día para el otro repentino. Pero siento que por lo general tengo una calma que puedo ayudar en cosas así. Pero bueno, sí era algo que no me esperaba. Así que hoy en día ya un poco más acostumbrada, pero contenta. Siempre el cariño de la gente y todo fue muy ameno, digamos. Nunca fue así avasallador, más allá de, no sé, lo más conventillero, digamos.

—¿Nunca te habías imaginado estar en Intrusos?

— No, imagínate, igual me divierto. Si no, no iría.

—Te conocen en todo el mundo a partir de Envidiosa...

—Sí.

—Y ahora esta película, que en realidad la filmaste antes...

—Fue antes, sí.

—Contame un poco la experiencia. Te convocan, te dicen, vas a ser una especie de viudas negras, Los Ángeles de Charlie, zombies…

—Sí, pues no entendía nada.

—Me dijeron que vos tenías aptitudes para el baile, entonces también fueron a buscarte porque sabían que ibas a tener que hacer algo muy particular…

—Entonces desde ahí ya me interpeló.

—¿Y fue rápido? ¿Apareció el baile ese?

—Sí, un poco sí. Siento que había algo...

—¿Con las chicas, las otras protagonistas, Malena Villa y Azul Fernández no te conocías?

—No, no me conocían.

—Y en la película uno las ve y parece que se conocían de toda la vida...

—Sí, es que la verdad es que pegamos muy buena onda. Con Azul estuvimos los primeros siete días haciendo cuarentenas juntas. Entonces ahí era como, bueno, estar encerrada en un hotel y pegar onda. Teníamos una vida en común, así que ahí ya, desde el principio.

—¿Y con Male?

—También. Sí. No hicimos esa cuarentena juntas, pero después estuvimos un mes conviviendo. Y bueno, ahora ella no está viviendo acá, pero la verdad que también quedamos amigas.

—Cuando viste la película, ¿qué te pareció?

—Me encantó. Aparte había pasado tanto tiempo que no sabía qué esperar. Había muchas cosas que me había olvidado directamente. Era como, bueno, qué va a quedar, qué no va a quedar, que era todo un misterio. Y aparte yo no la vi en los procesos, así que directamente la vi en el festival de Sitges. Entonces fue también toda una experiencia, porque Azul sí la había visto antes, y yo fue como, bueno, vengo acá y a ver, a sorprenderme.

—Y verla en un festival de género en particular como el de Sitges, ¿te sumó?

—Sí, sí, porque la gente estaba con su género.

—Y cuando se presentó en el Rojo Sangre, ¿también estuviste?

—Sí, también.

—Y ahí también, porque me contaba Pablo, el director, que por ahí en Uruguay no funcionó, porque todos esperaban con algo más solemne por su película anterior. Y cuando apareció con esto, no entendían...

—Sí, claro. En el Rojo Sangre sí estaba estallada la sala, así que también fue divertido, y ahí fui con amigos.

—Que se estrene finalmente, ¿te gusta?

—Sí, sí, porque tuvo un recorrido largo, un proceso de edición y eso, Sitges, después José Ignacio, después Uruguay y ahora finalmente acá, así que yo estoy contenta.

—¿Cómo sigue un poco el trabajo?

—Envidiosa terminó mi participación en la tercera temporada. Estoy ensayando dos obras que ahora estrenamos en abril en El Galpón de Guevara, que es la obra Los Miedos, que los Miedos, bueno, la venimos haciendo hace varios años, es una experiencia dirigida en vivo, toda improvisada, que es muy divertida con la música en vivo también, personajes y también que me encanta el guión...

—¿No hay zombies?

—No, no hay zombies, pero hay serpientes e indios, sí.

—¿Y algún proyecto audiovisual que tengas pendientes?

—Por ahora no, estoy ahí, a la espera, así que... Llamen.