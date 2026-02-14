Sofi Morandi: “Es una obra que desde la primera vez que la vi, dije Me encantaría hacer esto”

El lunes 2 de febrero estrenó en el Multiteatro (CABA) una nueva temporada de Las cosas maravillosas, dirigida por Mey Scápola con Sofi Morandi en el rol de narradora del espectáculo. Hablamos con Morandi en exclusiva para saber detalles de la propuesta.

—¿Cuál sería el primer ítem que pondrías en una lista de cosas maravillosas?

—Toto, mi perro, mi perro hijo. Que me llevó un tiempo encariñarme con él, pero a veces las cosas maravillosas son así, las más simples.

—¿Cómo llegó Toto a tu vida?

—Yo estaba haciendo una obra de teatro, El mago de Oz, y por eso se llama

Toto. por Toto el perro de Dorothy, yo era Dorothy. Y estábamos ensayando y me vinieron con una bola de pelos hermosa, tenía un mes. Y ahí me encariñé un mes de ensayos y me lo regalaron, y quedó.

—¿Sos fan de Wicked?

—Sí, obvio.

—¿Te gustaría, soñemos, protagonizar la versión local?

—Eh, sí, no sé si me da.

—¿Cómo no sé si me da?

-Creo que me gustaría, sí, sí, puede ser, es difícil, es difícil.

-Bueno, pero ahora estamos en la Calle Corrientes.

—Obvio, total.

—¿Habías visto alguna de las otras versiones?

—Sí, vi un montón. Vi a Peter, vi a Franco Masini, a Natalie Pérez, a Vico D’ Alessandro, a Fer. ¿A quién más? A Fer lo vi como siete veces, pero porque yo ya sabía qué la iba a hacer. Así que me servía venir a verlo.

—¿Y alguna vez, o sea, no en ese momento porque ya sabías qué la ibas a hacer, pero cuando la habías visto las primeras veces, decías, che, qué bueno, o qué desafío?

—Exactamente. Es una obra que desde la primera vez que la vi, dije, ay, me encantaría hacer esto. No me sentía preparada en su momento. Creo que todo llega cuando tiene que llegar. De hecho, Mey, la directora, después, con el tiempo, me dijo que ella ya me había querido en otro momento, yo tenía otro proyecto. Y menos mal, porque capaz decía que no. no me sentía preparada. Y ahora siento como que estaba en un momento de mi vida como con ganas de intentar.

—Contame un poco ¿cómo estás en la previa al estreno?

—Bueno, ahora estoy en una semana de ensayo con público. Mañana creo que hay 20 personas, una cosa así. Así que nada, fundamental. Estoy como, todavía no estoy ansiosa. Estoy como atenta y concentrada. Porque, al no haber ensayado con público, que es tan primordial, todavía no puedo pensar en el lunes que es el estreno. Pero bueno, me voy soltando de a poco. Ojalá vaya todo bien.

—¿Cómo es Mey como directora?

—Es increíble, es exigente. Esto que decía de la letra, que capaz suena re básico, pero entiendo a lo que se refería, como, sabete la letra para los ensayos, porque si no, no se puede avanzar. Y súper clara, pero eso es lo que tienen también como las directoras que también son actrices. La admiro mucho como actriz también, la vi en el teatro y me parece fantástica, o en la tele, y ya la admiraba desde ese lado, no la conocía como directora y nada, no sé cuál de las dos Mey me gustó más.