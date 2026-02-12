Albert Serra: “La gente tiene que encontrar la película que los desafíe”

Tardes de soledad, dirigida por Albert Serra, un acercamiento inédito al mundo de la tauromaquia, llega a la Sala Lugones del Teatro San Martín (CABA), el cineclub Hugo del Carril (Córdoba) y el Cine Universidad (Mendoza). En exclusiva hablamos con Serra sobre la película y sobre el difícil momento del cine.

—¿Cómo estás viviendo que finalmente llegue a la Argentina?

—Pues bien, porque Argentina es el país, quizás México y Brasil también cuentan, pero digamos que a nivel así de tradición, pues que se ha apreciado mucho el cine de autor con la influencia francesa muy directa, y a nivel teórico, de toda la historia de la crítica de cine, pues aquí ha sido el país de más, digamos, tradición y donde la gente tiene más formación quizás o más gusto y donde el tipo de lo que es el cine de autor siempre se ha seguido mucho y a pesar de que hoy en día es difícil, ¿no?, por muchas cosas que pasan en vuestro país la prensa siempre me ha recibido bien y he ido muchas veces.

—¿Cómo es conectarse con una película que vos ya terminaste hace tiempo?

—Cuanto más tiempo hace, más me gusta, porque has olvidado un poco todo, las sensaciones e incluso las ideas que tenías, a veces con las preguntas vuelves, y entonces lo tienes que volver a pensar, entonces es un ejercicio. A mí las entrevistas, contrariamente a la gente, que a mucha gente le da pereza o le parece inútil, a mí me sirven para reflexionar, o sea, yo evidentemente me gusta contestar a vuestras preguntas y que sea útil para promocionar la película o para tener un buen diálogo, pero es que, sinceramente, yo lo utilizo para pensar cosas útiles para mi trabajo.

—¿Cómo fue el origen de Tardes de Soledad? ¿Qué fue lo que te disparó y decir, bueno, quiero hacer una película sobre Andrés, sobre este universo, en este momento?

—Una casualidad, que es que alguien me pedía desde hace años que una universidad que trabajara con los alumnos hiciera un máster de documental creativo, me decía, haz un documental, y digo, no tengo tema, no me gusta un documental, no tengo tema, no hay ningún tema que me interese, y fueron pasando los años y esto coincidió, era el final de Pacifiction, y dices, ah, voy a hacer otra película, que yo tenía un poco, no tenía muy clara en mente qué película quería hacer, porque cada película mía es una reacción a la anterior, de hecho y entonces se cruzó este proyecto y digo, bueno, esto me encantará, se rueda así con calma, no hay que dirigir actores, que siempre es lo más difícil, y lo más fino, y lo más tenso de todo, un documental que no he hecho nunca, y sabía que a nivel plástico el tema daría de sí visualmente, que de alguna manera estaba protegido, porque estaba convencido de que habría imágenes, y que no se habían hecho mucho antes. En fotografía sí, pero en el cine no. Todas las películas que se han hecho son muy malas.

—¿Cómo es para un director imaginar una propuesta y saber que también va a suceder esto y a la vez necesitamos que los espectadores vayan al cine? ¿Cómo se piensa desde la creación de la película?

—En mi caso, te hablo de mí, sinceramente, no lo pienso, me da absolutamente igual. O sea, lo que se va allí es una experiencia. Yo también tengo celular, yo también veo que mi concentración ha disminuido respecto a 10 años antes. Pero, gracias a Dios, es como una cosa recuperable, simplemente es una costumbre. La dejas y vuelves a concentrarte, entonces, estos son ejercicios como de gimnasia cerebral. Que vas al cine y la gente paradójicamente le gusta esto, pero tienen que encontrar la película correcta. Es decir, una película que les desafíe, que sea realmente algo que les justifique.