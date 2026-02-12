Ricardo Darín reveló el nombre de su primer nieto

Dante es el nombre del primer hijo de Úrsula Corberó y Chino Darín. Así lo confirmó en diálogo con medios españoles, su abuelo, Ricardo Darín. El niño nació en Barcelona el martes y el chino, que estaba filmando en Buenos Aires El Ruso, la nueva serie de Netflix dirigida por Sebastián Borensztein, viajó especialmente a España para estar presente en el parto. Corberó y Darín están en pareja desde 2015 cuando rodaron La Embajada. Ricardo Darín se quedará acompañando a la pareja hasta su vuelta a Buenos Aires para las últimas funciones de Escenas de la vida conyugal, junto a Andrea Pietra.