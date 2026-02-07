Parque Lezama, la nueva película de Juan José Campanella

Netflix anunció el estreno de Parque Lezama, la adaptación cinematográfica de la exitosa obra teatral argentina.

La película cuenta con la dirección de Juan José Campanella y la actuación de Luis Brandoni (León Schwartz), y Eduardo Blanco (Antonio Cardozo), quienes también fueron protagonistas de la puesta teatral.

También participan Verónica Pelaccini (Clarita Schwartz), Agustín Aristarán (Gonzalo Menéndez Roberts), Manuela Menéndez (Laura), Alan Fernández y Matías Alarcón.

Parque Lezama es una obra basada en I'm Not Rappaport, del dramaturgo estadounidense Herb Gardner, adaptada y dirigida por Campanella en el teatro.

Se trata de una comedia que narra la improbable amistad entre un histórico militante del Partido Comunista y un conformista de manual. Desde un banco del icónico parque, Antonio Cardozo y León Schwartz comparten charlas llenas de carcajadas, ternura y emoción, mientras enfrentan conflictos con personajes del parque y con sus propias familias.

Luego de estar en cartelera durante años —cuatro temporadas en total— y de girar por el país con gran éxito entre el público y la crítica, ahora Campanella lleva esta conmovedora historia a la pantalla grande con los mismos actores que eligió para las tablas.

Esta será la primera película dirigida por Campanella desde El cuento de las comadrejas (2019), ya que en los últimos años se ha dedicado a filmar episodios de La ley y el orden, la serie argentina Los enviados y la biografía de Adolfo Cambiaso.

El film es una producción de 100 Bares, dirigida por Juan José Campanella quien también es el responsable del guión, y con Muriel Cabeza como productora. Parque Lezama llega a Netflix el 6 de marzo y tendrá su estreno en cine selectos el 19 de febrero.